PR-аси місцевого розливу: як сумські політики шукають дешевої популярності

У сумського мера Олександра Лисенка, який в останні роки був беззаперечним лідером у сфері самопіару, почали з’являтись конкуренти – новий голова обласної держадміністрації Роман Грищенко, схоже, не чужий спокусам марнославства

Фото: facebook.com/LisenkoOleksandr

У сумського мера Олександра Лисенка, який в останні роки був беззаперечним лідером у сфері самопіару, почали з’являтись конкуренти – новий голова обласної держадміністрації Роман Грищенко, схоже, не чужий спокусам марнославства

Не позбавлені здатності критично мислити сумчани вже навіть втомилися потішатись над заповзятим любителем самовихваляння і відчайдушного піару Олександром Лисенком. Все, що може хоч на маленьку дещицю відбувається у місті доброго – неодмінно відбувається "під егідою", "на вимогу" і "завдяки зусиллям" міського голови.

Жодне свято не може відбутись у місті без того, щоб сумчанам не довелося насолоджуватись зображеннями мера на рекламних бордах. Нещодавно навколо одного з таких привітань навіть почав розпалюватись скандал, який може вивернути назовні підспідню піарівських схем міської влади.

Йдеться про розміщення на низці бордів привітання від мера "любих жінок зі святом весни", яким міський голова намагався розважити прекрасну половину міської громади. Залишимо за дужками потішність самого фотосюжету і його вмотивованість і зосередимося на обурені декого з сумчан, які висловлюють невдоволення викиданням бюджетних коштів на соціальну рекламу мера.

Виходячи з даних, які отримав у результаті свого розслідування ексмер Сум Геннадій Мінаєв, виявилося, що дана рекламна кампанія була реалізована не за рахунок бюджету. Що, з одного боку, ніби є гарною новиною, але з іншого – підсвітило зовсім інший аспект. Адже в разі, якщо кампанію оплатив хтось інший, це може трактуватись як отримання вигоди. Що, як мінімум, підлягає декларуванню. А за належного реагування – мало б викликати зацікавленість з боку НАЗК.

Звісно, якщо у досить аморфного сумського громадянського сектору стане наснаги розкрутити цю тему і домогтися від правоохоронних органів активності у цій справі, це могло б дещо зменшити нерозбірливе рекламне завзяття Олександра Миколайовича. Але і тут може статись "затик", адже місцеві стражі порядку навіть за, здавалося б, залізобетонних шансах взяти мера за краватку, переважно ігнорують такі можливості.

Все схвачено у сумського мера і в сфері електронних та цифрових медіа. Оскільки міський бюджет є одним з небагатьох донорів для сумських приватних телеканалів і від подачок влади залежить функціонування цих ЗМІ, вони майже всі стоять у черзі на отримання прихильності керівника міста.

Отримала медійне продовження й історія з передачею сумського обласного осередка партії "Батьківщина" під оруду нардепа Ігоря Молотка, яку RegioNews писав раніше. Олександр Лисенко, який, окрім мерства, ще й очілював обласну організацію партії Юлії Тимошенко, був змушений поступитись місцем людині Молотка.

Ймовірно, в якості компенсації мер отримав певну квоту на місцевому телеканалі СТС, який контролюється Молотком. І тепер не буває й дня, щоб міський очільник не з’являвся на екранах. Чи то разом з дезінфекторами, які обробляють сумські парадні, чи то на тлі дорожнього ремонту.

Намагається здобути медійну лояльність і новопризначений голова Сумської обласної адміністрації Роман Грищенко. Після приблизно місяця мовчазного входження у справи він нещодавно також почав пробувати на смак принади публічності.

Так, голова ОДА спробував себе у ефірі місцевого каналу ATV, де йому влаштували "теплу ванну", якою він в повній мірі скористався, аби презентувати себе місцевій громаді.

Наступні виходи у публічний простір нового губернатора були синхронними з більш досвідченим у цій царині Олександром Лисенком. Так, на минулому тижні мер і губернатор, до яких приєдналися низка сумських нардепів від "Слуги народу", попіарилися на дорожньому ремонті однієї з центральних транспортних артерій міста – вулиці Харківської.

А незабаром з’явилися у спільній компанії і під час вшанування пам’яті загиблих від Чорнобильської аварії.

Фото: Вшанування пам’яті загиблих від Чорнобильської аварії (Роман Грищенко в центрі)

Суть меседжів губернатора, які він проголошує на публіку, наразі не можна назвати конкретними і значимими. Грищенко досить обережний в оцінках і, схоже, шукає партнерів в лавах аборигенів. Хоча й не уник того, аби частину команди підтягнути з Харкова, де служив військовим прокурором до призначення на Сумщину.

Також Грищенко та залучені ним радники з медійних питань намагаються погасити певні осередки критичності. Втім, не можна сказати, що таких точок супротиву багато – губернатору поки що не вдалося нажити багатьох ворогів, а потенційні критики ще придивляються до новопризначенця.

Тим часом народні депутати з області, серед яких переважають представники монобільшості, у Суми заїжджають не надто часто і всією своєю діяльністю підтверджують відведену ним роль "зелених кнопочок" без права на розкриття ротів. Будь-кого з них взагалі важко спіймати на проголошенні бодай скільки-небудь осмисленої думки. Їхні фейсбук-стрічки переважно заповнені вітальними листівками та іншим інформаційним шлаком.

Тим часом інші гравці сумської політичної сцени високої активності не проявляють, адже досі не мають впевненості у невідворотності осінніх виборів, а тому дуже обережно розлучаються з грошовими знаками для власного просування. Тож, у списку активних ньюсмейкерів ще певний час ми будемо бачити лише розпорядників державних та комунальних бюджетів.