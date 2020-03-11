Хід темною конячкою. Навіщо Зеленському в сумських губернаторах харківський "варяг" Грищенко
Частину своїх обіцянок президент виконав і таки підписав указ про призначення. Але представляти нового губернатора Романа Грищенка не поїхав, приславши першого заступника голови Офісу президента, Сергія Трофімова.
Новий очільник Сумської ОДА є кадровим військовиком, який після закінчення Національної юридичної академії служив у військовій прокуратурі. Останнє місце роботи – військовий прокурор Харківського гарнізону. Має 38-річний Грищенко і досвід участі в АТО.
За час служби екс-прокурор встиг попрацювати у Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Київській та Харківський області. Грищенко одружений та виховує двох дітей.
Натомість про Сумщину новий очільник знає небагато. З нетривалого спілкування під час представлення можна зрозуміти, що пріоритетним напрямком для нього стане будівництво доріг в області. На це з державного бюджету виділено близько 1,7 млрд гривень.
Серед інших планів значиться реалізаціях інвестиційних проектів, яких саме, Грищенко не уточнив. Також особливу увагу він планує приділити завершенню медичної реформи в області.
Жодних різких кадрових змін новий губернатор не обіцяє і збирається пригледітись спочатку до тих, хто вже працює в ОДА.
Минуле колишнього прокурора, з огляду на специфіку його попередньої роботи, не дозволяє однозначно визначити його приналежність до якихось сформованих груп впливу.
Очевидний факт, що для місцевої еліти Грищенко є чужинцем. Якщо він і пов’язаний з кимось з місцевого істеблішменту, то цей зв’язок поки що не проглядається. В різних групах подейкують, що певні ниточки єднають нового губернатора з сумським нардепом Ігорем Молотком. Але наочних підтверджень цій гіпотезі поки немає.
В той же час Ігор Молоток порівняно з іншими впливовими фігурами, займає досить активну позицію, намагаючись застовпити за собою певну політичну зону. Він, зокрема, нещодавно "придбав" місцеву організацію "Батьківщини", всадивши у крісло її очільника свою людину. Також точаться розмови про розгортання в області під його егідою партії Шарія. Тому може бути інтересантом сьогоднішнього знакового призначення.
Сам Роман Грищенко до цього моменту політичною діяльністю не займався і був занурений у військові справи. Не можна сказати, що його декларація якось сильно не відповідає доходам, які може отримувати військовий прокурор.
В родини Грищенка, окрім службової квартири в Харкові, немає іншого житла. І користується він автівкою батька вартістю 410 тис грн. За минулий рік він заробив близько 450 тис грн. Натомість має досить значні заощадження у готівці – $ 44 тис та 970 тис грн.
Про доходи дружини Катерини в декларації не повідомляється, що дозволяє припустити її зайнятість дітьми та домашнім господарством.
Треба зазначити, що Грищенку дістається досить непроста депресивна область, яка межує з Росією більше ніж на 300-тах кілометрах державного кордону. До теперішнього часу, в умовах фактичного безвладдя, в області не було сформовано жодного пропрезидентського центру впливу, а на більшості посад продовжують перебувати призначенці часів колишнього президента.
Не створили бодай найменшої хвилі і обрані від "Слуги народу" депутати, яких випадково занесло у депутатські крісла. Вони ані спільно, ані кожен окремо, не користуються в області авторитетом і не мають стосунку до управління політичними та адміністративними процесами. Тому навряд чи зможуть допомогти Грищенку в утвердженні на Сумщині президентської влади і підтримання у належному стані президентського рейтингу.
Не доводиться розраховувати призначеному очільнику й на щиру допомогу місцевих еліт, де кожен тепер намагатиметься втриматись у своєму кріслі і, навіть, якщо й публічно декларуватиме підтримку, на ділі не поспішатиме допомагати "зальотному врємєнщику". Особливо якщо він їде на Сумщину з метою покращити не лише власний добробут, а й має якісь більш благородні наміри.
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