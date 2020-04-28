PR-ассы местного разлива: как сумские политики ищут дешевой популярности

У сумского мэра Александра Лысенко, который в последние годы был безоговорочным лидером в сфере самопиара, начали появляться конкуренты – новый председатель областной госадминистрации Роман Грищенко, похоже, не чужд соблазнам тщеславия

Фото: facebook.com/LisenkoOleksandr

У сумского мэра Александра Лысенко, который в последние годы был безоговорочным лидером в сфере самопиара, начали появляться конкуренты – новый председатель областной госадминистрации Роман Грищенко, похоже, не чужд соблазнам тщеславия

Не лишенные способности критически мыслить сумчане уже даже устали потешаться над рьяным любителем самовосхваления и отчаянного пиара Александром Лысенко. Все, что может хоть на маленькую толику происходит в городе хорошего – непременно происходит "под эгидой", "по требованию" и "благодаря усилиям" городского головы.

Ни один праздник не может состояться в городе без того, чтобы сумчанам не пришлось наслаждаться изображениями мэра на рекламных бордах. Недавно вокруг одного из таких поздравлений даже начал разгораться скандал, который может вывернуть наружу исподнее пиаровских схем городской власти.

Речь идет о размещении на ряде бордов поздравления от мэра "дорогих женщин с праздником весны", которому городской голова пытался развлечь прекрасную половину городской общины. Оставим за скобками потешность самого фотосюжета и его мотивированность и сосредоточимся на возмущенные некоторых сумчан, которые выражают недовольство выбрасыванием бюджетных средств на социальную рекламу мэра.

Исходя из данных, которые получил в результате своего расследования ексмер Сум Геннадий Минаев, оказалось, что данная рекламная кампания была реализована не за счет бюджета. Что, с одной стороны, будто является хорошей новостью, но с другой – подсветило совсем другой аспект. Ведь в случае, если кампанию оплатил кто-то другой, это может трактоваться как получение выгоды. Что, как минимум, подлежит декларированию. А при надлежащем реагировании – мало бы вызвать заинтересованность со стороны НАЗК.

Конечно, если у достаточно аморфного сумского гражданского сектора хватит воодушевления раскрутить эту тему и добиться от правоохранительных органов активности в этом деле, это могло бы несколько уменьшить неразборчивое рекламное рвение Александра Николаевича. Но и здесь может произойти "затык", ведь местные стражи порядка даже за, казалось бы, при железобетонных шансах взять мэра за галстук, преимущественно игнорируют такие возможности.

Все схвачено у сумского мэра и в сфере электронных и цифровых медиа. Поскольку городской бюджет является одним из немногих доноров для сумских частных телеканалов и от подачек власти зависит функционирование этих СМИ, они почти все стоят в очереди за получением благосклонности руководителя города.

Получила медийное продолжение и история с передачей сумской областной ячейки партии "Батькивщина" под руководством нардепа Игоря Молотка, которую RegioNews писал ранее. Александр Лысенко, который, кроме мэрства, еще и возглавлял областную организацию партии Юлии Тимошенко, был вынужден уступить место человеку Молотка.

Вероятно, в качестве компенсации мэр получил определенную квоту на местном телеканале СТС, который контролируется Молотком. И теперь не бывает и дня, чтобы городской глава не появлялся на экранах. То вместе с дезинфекторами, которые обрабатывают сумские парадные, то на фоне дорожного ремонта.

Пытается получить медийную лояльность и новоназначенный глава Сумской областной администрации Роман Грищенко. После примерно месяца молчаливого вхождения в должность он недавно тоже начал пробовать на вкус прелести публичности.

Так, председатель ОГА попробовал себя в эфире местного канала ATV, где ему устроили "теплую ванну", которой он в полной мере воспользовался, чтобы презентовать себя местной общине.

Следующие выходы в публичное пространство нового губернатора были синхронными с более опытным в этой области Александром Лысенко. Так, на минувшей неделе мэр и губернатор, к которым присоединились ряд сумских нардепов от "Слуги народа", попиарились на дорожном ремонте одной из центральных транспортных артерий города – улице Харьковской.

А вскоре появились в общей компании и во время чествования памяти погибших от Чернобыльской аварии.

Фото: Чествование памяти погибших от Чернобыльской аварии (Роман Грищенко в центре)

Суть месседжей губернатора, которые он провозглашает на публику, пока нельзя назвать конкретными и значимыми. Грищенко достаточно осторожен в оценках и, похоже, ищет партнеров в рядах аборигенов. Хотя и не избежал того, чтобы часть команды подтянуть из Харькова, где служил военным прокурором до назначения на Сумщину.

Также Грищенко и привлеченные им советники по медийным вопросам пытаются погасить определенные ячейки критичности. Впрочем, нельзя сказать, что таких точек сопротивления много – губернатору пока не удалось нажить много врагов, а потенциальные критики еще присматриваются к новоназначенцу.

Тем временем народные депутаты из области, среди которых преобладают представители монобольшинства, в Суммы заезжают не очень часто и всей своей деятельностью подтверждают отведенную им роль "зеленых кнопочек" без права на раскрытие ртов. Любого из них вообще трудно поймать на словах хоть сколько-нибудь осмысленных. Их фейсбук-ленты преимущественно заполнены поздравительными открытками и прочим информационным шлаком.

Тем временем другие игроки сумской политической сцены высокой активности не проявляют, ведь до сих пор не имеют уверенности в неотвратимости осенних выборов, а потому очень осторожно расстаются с денежными знаками для собственного продвижения. Так, в списке активных ньюсмейкеров еще некоторое время мы будем видеть лишь распорядителей государственных и коммунальных бюджетов.