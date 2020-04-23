Дружина-мільйонерка і російський шпигун: що відомо про новопризначеного голову Закарпатської ОДА Олексія Петрова

23 квітня в Ужгороді перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофимов представив нового керівника області Олексія Петрова

На фото: Олексій Петров

23 квітня в Ужгороді перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Трофимов представив нового керівника області Олексія Петрова

RegioNews з’ясував чому саме колишнього начальника контррозвідки СБУ призначили керувати Закарпаттям.

Чому саме Петров

Офіційні причини і головні завдання Олексія Петрова під час онлайн-брифінгу в Ужгороді озвучив перший заступник голови ОП Сергій Трофімов. Він охарактеризував Петрова як "людину, до якої є величезна довіра" і розповів про першочергові завдання, які перед новим головою ОДА поставив президент:

"Ефективний менеджмент в бюджетній системі, боротьба з корупцією в бюджетній сфері, успішне завершення реформи децентралізації, залучення інвестицій в регіон, - це завдання, які голова ОДА повинен ефективно вирішити, дати результат. Нам потрібний ефективний менеджер у кризовий період", - розповів Сергій Трофімов.

Як прокоментував RegioNews політолог, керівник Закарпатського центру політичних досліджень Віктор Пащенко, зрозуміло, що силовика Петрова призначили закарпатцям не просто так: в області завжди "гарячою" є тема боротьби з контрабандою, корупцією та утримування на відстані угорців. Знання специфіки регіону, очевидно, не стоїть на перших місцях, а дарма, бо це може пояснити Києву багато речей. До прикладу, той факт, чому реальна ситуація на місцях кардинально відрізнятиметься від того, що чутиме новий голова і про що доповідатиме "верхам".

"Не факт, що він отримуватиме достовірну інформацію. Хто кому брат, кум, сват від немісцевого приховуватимуть, а, отже, не доповідатимуть про справжній стан речей. Такий варіант стосунків аж ніяк не є продуктивним для Закарпаття – і що стосується соціально-економічного розвитку, і, що важливо, боротьби з корупцією", - пояснює Пащенко.

Кого обійшов Петров у перегонах за крісло

Неофіційна інформація про призначення Олексія Петрова з’явилася ще перед Великоднем. Минулого четверга, 16 квітня Петрова нібито мав представити сам Володимир Зеленський. Саме тоді президент перебував на Закарпатті з робочим візитом. Однак, офіційно указ про призначення Петрова був підписаний лише 22 квітня.

Нагадаємо, що після звільнення в кінці грудня минулого року колишнього голови ОДА Ігоря Бондаренка, який керував областю трохи більше, ніж півроку, періодично з’являлися претенденти на головне крісло області. Спочатку туди "прописували" полтавчанина Микиту Михайлюка, пізніше місцевого підприємця Романа Мегелу. І лише з третьої спроби у крісло сів силовик Олексій Петров. Тим часом, поки посада була вакантною, обов’язки голови ОДА виконував Олексій Гетманенко, який до цього працював заступником Бондаренка.

Засекречений до 2017-го

Інтернет-джерела подають дані про Петрова виключно з 2017 року, коли він змінив Віталія Найду на посаді керівника Департаменту контррозвідки СБУ.

14 лютого 2017 року указом президента України Петров призначений керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

27 серпня 2019 року звільнений з посади керівника Департаменту контррозвідки і призначений начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.

У біографії Петрова заслуговує на увагу той факт, що у грудні 2017 року, будучи начальником контррозвідки СБУ, він провів операцію із затримання російського шпигуна у Кабміні, яким виявився заступник керівника протоколу прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов.

Петров – заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, директор навчально-наукового інституту СБУ. Має звання генерал-майора.

10 жовтня 2015 року за участь у бойових діях п’ятий президент Петро Порошенко нагородив Петрова Орденом Данила Галицького.

Шість ділянок землі і два мільйони готівки

Згідно з поданою декларацією, у власності генерал-майора Петрова квартира на 174 м. кв. У червні 2019-го розслідувачі Bihus.info опублікували сюжет про те, як Петров перед президентськими виборами приватизував цю квартиру та про іншу елітну нерухомість родичів Петрова.

Петров має також шість земельних ділянок на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратних метрів, чотири нежитлових приміщення, а також недобудований будинок.

Із автомобілів у родині вантажний Mercedes Vito, записаний на дружину.

Дружина посадовця Ірина Петрова є власницею двох товариств із обмеженою відповідальністю і торгової марки.

В СБУ Олексій Петров заробив за рік майже 600 тисяч гривень. Готівкою у нього 980 тисяч гривень, а у дружини 1,25 мільйона гривень.

Олексій Петров з дружиною виховують п'ятеро дітей: трьох синів і двох доньок.