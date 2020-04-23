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Валерія Ясницька журналіст info@regionews.ua
23 квітня 2020, 12:20 19

В Ужгород прилетів прем'єр-міністр Денис Шмигаль

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23 квітня 2020, 12:20 19
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Сьогодні, 23 квітня на Закарпаття з робочим візитом прибув прем’єр Денис Шмигаль
Сьогодні, 23 квітня на Закарпаття з робочим візитом прибув прем’єр Денис Шмигаль

Про це пише RegioNews.

Програмою візиту передбачено засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації щодо захворювання на COVID-19, онлайн-брифінг, відвідування обласної клінічної лікарні та КПП "Тиса".

Одразу після прибуття, журналісти UA:Закарпаття опублікували відео, на якому видно кортеж прем'єр-міністра. Кортеж складається майже з десятка автівок..

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прилетів в Ужгород. Кортеж машин поїхав до Закарпатської ОДА, де відбудеться засідання регіонального штабу з надзвичайних ситуацій. Також сьогодні планують відвідати Закарпатську обласну лікарню ім. Новака та КПП "Тиса" на українсько-угорському кордоні. #НовиниСуспільнеЗакарпаття

Опубліковано UA: Закарпаття Четвер, 23 квітня 2020 р.


Ужгород засідання Закарпаття Деніс Шмигаль ОДА
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