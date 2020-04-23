В Ужгород прилетів прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Сьогодні, 23 квітня на Закарпаття з робочим візитом прибув прем’єр Денис Шмигаль
Сьогодні, 23 квітня на Закарпаття з робочим візитом прибув прем’єр Денис Шмигаль
Про це пише RegioNews.
Програмою візиту передбачено засідання Регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації щодо захворювання на COVID-19, онлайн-брифінг, відвідування обласної клінічної лікарні та КПП "Тиса".
Одразу після прибуття, журналісти UA:Закарпаття опублікували відео, на якому видно кортеж прем'єр-міністра. Кортеж складається майже з десятка автівок..
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прилетів в Ужгород. Кортеж машин поїхав до Закарпатської ОДА, де відбудеться засідання регіонального штабу з надзвичайних ситуацій. Також сьогодні планують відвідати Закарпатську обласну лікарню ім. Новака та КПП "Тиса" на українсько-угорському кордоні. #НовиниСуспільнеЗакарпаттяОпубліковано UA: Закарпаття Четвер, 23 квітня 2020 р.
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