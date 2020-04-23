Жена-миллионерша и российский шпион: что известно о новоназначенном главе Закарпатской ОГА Алексее Петрове

23 апреля в Ужгороде первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов представил нового руководителя области Алексея Петрова

На фото: Алексей Петров

23 апреля в Ужгороде первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов представил нового руководителя области Алексея Петрова

RegioNews выяснил почему именно бывшего начальника контрразведки СБУ назначили руководить Закарпатьем.

Почему именно Петров

Официальные причины и главные задачи Алексея Петрова во время онлайн-брифинга в Ужгороде озвучил первый заместитель председателя ОП Сергей Трофимов. Он охарактеризовал Петрова как "человека, к которому есть огромное доверие" и рассказал о первоочередных задачах, которые перед новым главой ОГА поставил президент:

"Эффективный менеджмент в бюджетной системе, борьба с коррупцией в бюджетной сфере, успешное завершение реформы децентрализации, привлечение инвестиций в регион, - это задачи, которые глава ОГА должен эффективно решить, дать результат. Нам нужен эффективный менеджер в кризисный период", - рассказал Сергей Трофимов.

Как прокомментировал RegioNews политолог, руководитель Закарпатского центра политических исследований Виктор Пащенко, понятно, что силовика Петрова назначили закарпатцам не просто так: в области всегда "горячей" является тема борьбы с контрабандой, коррупцией и удерживания на расстоянии венгров. Знание специфики региона, очевидно, не стоит на первых местах, а зря, ибо это может объяснить Киеву много вещей. К примеру, тот факт, почему реальная ситуация на местах будет кардинально отличаться от того, что будет слышать новый глава и о чем будут докладывать "верхам".

"Не факт, что он будет получать достоверную информацию. Кто кому брат, кум, сват от неместного будут скрывать, а, следовательно, не будут докладывать об истинном положении вещей. Такой вариант отношений отнюдь не является продуктивным для Закарпатья – и что касается социально-экономического развития, и, что важно, борьбы с коррупцией", - поясняет Пащенко.

Кого обошел Петров в гонке за кресло

Неофициальная информация о назначении Алексея Петрова появилась еще перед Пасхой. В прошлый четверг, 16 апреля Петрова якобы должен был представить сам Владимир Зеленский. Именно тогда президент находился на Закарпатье с рабочим визитом. Однако, официально указ о назначении Петрова был подписан лишь 22 апреля.

Напомним, что после увольнения в конце декабря прошлого года бывшего председателя ОГА Игоря Бондаренко, который руководил областью чуть больше, чем полгода, периодически появлялись претенденты на главное кресло области. Сначала туда "прописывали" полтавчанина Никиту Михайлюка, позже местного предпринимателя Романа Мегелу. И только с третьей попытки в кресло сел силовик Алексей Петров. Тем временем, пока должность была вакантной, обязанности председателя ОГА исполнял Алексей Гетманенко, который до этого работал заместителем Бондаренко.

Засекреченный до 2017-го

Интернет-источники дают данные о Петрове исключительно с 2017 года, когда он сменил Виталия Найду на посту руководителя Департамента контрразведки СБУ.

14 февраля 2017 года указом президента Украины Петров назначен руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

27 августа 2019 года уволен с должности руководителя Департамента контрразведки и назначен начальником Управления СБУ в Кировоградской области.

В биографии Петрова заслуживает внимания тот факт, что в декабре 2017 года, будучи начальником контрразведки СБУ, он провел операцию по поимке российского шпиона в Кабмине, которым оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов.

Петров – заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, директор учебно-научного института СБУ. Имеет звание генерал-майора.

10 октября 2015 года за участие в боевых действиях пятый президент Петр Порошенко наградил Петрова Орденом Даниила Галицкого.

Шесть участков земли и два миллиона наличности

Согласно поданной декларации, в собственности генерал-майора Петрова квартира на 174 м. кв. В июне 2019-го расследователи Bihus.info опубликовали сюжет о том, как Петров перед президентскими выборами приватизировал эту квартиру и о другой элитной недвижимости родственников Петрова.

Петров имеет также шесть земельных участков на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратных метров, четыре нежилых помещения, а также недостроенный дом.

Из автомобилей в семье грузовой Mercedes Vito, записанный на жену.

Жена чиновника Ирина Петрова является собственницей двух обществ с ограниченной ответственностью и торговой марки.

В СБУ Алексей Петров заработал за год почти 600 тысяч гривен. Наличными у него 980 тысяч гривен, а у жены 1,25 миллиона гривен.

Алексей Петров с женой воспитывают пятеро детей: трех сыновей и двух дочерей.