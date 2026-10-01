16:10  01 октября
Убийство Фарион: Зинченко получил приговор
08:49  01 октября
На Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП: есть погибший
10:26  01 октября
На Полтавщине пьяный водитель на иномарке врезался в забор: есть травмированные
UA | RU
UA | RU
01 октября 2026, 17:58

В Кировоградской области мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за нападение на пожилую женщину

01 октября 2026, 17:58
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура Кировоградской области
Читайте також
українською мовою

В Новоукраинке Кировоградской области 46-летний мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы за грабеж с применением насилия, совершенный в условиях военного положения. Пострадавшей стала пожилая женщина, в дом которой мужчина пришел во время планового отключения электроэнергии

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

При поддержке публичного обвинения прокурором Добровеличковский районный суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.

Как установил суд, в декабре 2025 года мужчина пришел в дом пожилой знакомой в Новоукраинке. Женщина проживала сама и знала нападающего, поскольку раньше он помогал ей по хозяйству.

Зайдя в дом, мужчина попросил воды. В настоящее время в доме не было электроэнергии из-за планового отключения.

По данным суда, во тьме мужчина начал хватать хозяйку за руки и закрывать ей рот ладонью, чтобы она не могла позвать на помощь.

Женщина сопротивлялась и смогла вытолкнуть нападающего за порог. Когда она принялась звать на помощь, держа в руке мобильный телефон, мужчина вырвал его.

Потерпевшая забежала в дом и заперла дверь. Нападающий пытался снова попасть внутрь, дергал дверь и повредил их ручку. После этого он ушел с похищенным телефоном.

В результате нападения женщина получила легкие телесные повреждения.

Через пять дней правоохранители задержали мужчину. У него изъяли мобильный телефон, который потерпевшая впоследствии опознала.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал лишь факт завладения телефоном, однако отрицал, что применял к женщине насилие.

Суд не согласился с его версией. Применение насилия подтвердили показания потерпевшей и свидетелей, заключение судебно-медицинской экспертизы и другие доказательства, исследованные при рассмотрении дела.

Сторона защиты просила назначить мужчине наказание с испытанием. Однако суд отклонил это ходатайство и назначил ему 8 лет лишения свободы.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения в отношении престарелого.

Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение Кировоградская область женщина
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
Убийство 17-летней девушки в Киевской области: дело 28-летнего мужчины передали в суд
01 октября 2026, 18:57
Во время боевой задачи погиб пилот МиГ-29 из бригады "Призрак Киева"
01 октября 2026, 18:49
В Харькове полиция расследует нарушение неприкосновенности частной жизни 22-летней женщины
01 октября 2026, 18:27
В Киеве возобновили движение наземного транспорта через Южный мост
01 октября 2026, 17:42
В Фастове суд обязал передать в коммунальную собственность два укрытия на 200 человек
01 октября 2026, 17:12
В Ровенской области будут судить депутата, который не задекларировал имущества более чем на 4,6 млн гривен
01 октября 2026, 16:59
В Днепре разоблачили сеть мошеннических call-центров: изъяли деньги, оружие и девять авто
01 октября 2026, 16:44
В Киевской области подросток погиб под колесами поезда
01 октября 2026, 16:40
В Кривом Роге мужчину будут судить за продажу гуманитарных автомобилей
01 октября 2026, 16:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все публикации »
Сергей Фурса
Николай Княжицкий
Борислав Береза
Все блоги »