В Кировоградской области мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за нападение на пожилую женщину

Фото: прокуратура Кировоградской области

В Новоукраинке Кировоградской области 46-летний мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы за грабеж с применением насилия, совершенный в условиях военного положения. Пострадавшей стала пожилая женщина, в дом которой мужчина пришел во время планового отключения электроэнергии

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

При поддержке публичного обвинения прокурором Добровеличковский районный суд признал мужчину виновным по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины.

Как установил суд, в декабре 2025 года мужчина пришел в дом пожилой знакомой в Новоукраинке. Женщина проживала сама и знала нападающего, поскольку раньше он помогал ей по хозяйству.

Зайдя в дом, мужчина попросил воды. В настоящее время в доме не было электроэнергии из-за планового отключения.

По данным суда, во тьме мужчина начал хватать хозяйку за руки и закрывать ей рот ладонью, чтобы она не могла позвать на помощь.

Женщина сопротивлялась и смогла вытолкнуть нападающего за порог. Когда она принялась звать на помощь, держа в руке мобильный телефон, мужчина вырвал его.

Потерпевшая забежала в дом и заперла дверь. Нападающий пытался снова попасть внутрь, дергал дверь и повредил их ручку. После этого он ушел с похищенным телефоном.

В результате нападения женщина получила легкие телесные повреждения.

Через пять дней правоохранители задержали мужчину. У него изъяли мобильный телефон, который потерпевшая впоследствии опознала.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал лишь факт завладения телефоном, однако отрицал, что применял к женщине насилие.

Суд не согласился с его версией. Применение насилия подтвердили показания потерпевшей и свидетелей, заключение судебно-медицинской экспертизы и другие доказательства, исследованные при рассмотрении дела.

Сторона защиты просила назначить мужчине наказание с испытанием. Однако суд отклонил это ходатайство и назначил ему 8 лет лишения свободы.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения в отношении престарелого.

Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.