В Киеве возобновили движение наземного транспорта через Южный мост
В Киеве возобновлено движение наземного общественного транспорта через Южный мост. Автобусы №22 и №91 снова курсируют по обычным маршрутам
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews .
По предварительным результатам осмотра специалисты коммунального предприятия "Киевавтодоргород" не обнаружили критических повреждений конструкций Южного моста.
В то же время, на мосту продолжаются обследования конструкций метрополитена.
Поезда "зеленой" линии метро курсируют только на отдельных участках - между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и "Осокорки" - "Красный хутор".
О возобновлении движения поездов метрополитена в обычном режиме сообщат дополнительно.
Напомним, что в четверг, 1 октября, у опорной части Южного моста в Киеве зафиксировали два попадания беспилотников.