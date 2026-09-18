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18 сентября 2026, 23:40

Космические счета за электроэнергию: украинцев предупредили о схеме аферистов

18 сентября 2026, 23:40
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews.

Аферисты маскируют сообщения под официальные сообщения Министерства энергетики. В этих письмах, приходящих украинцам на электронную почту и мессенджеры, можно увидеть фальшивые счета на оплату электроэнергии.

На самом же деле злоумышленники просто хотят заставить человека перейти по ссылке, ведущей на фишинговый сайт, ввести персональные, банковские данные или загрузить вредоносные файлы. В результате мошенники могут получить доступ к аккаунтам, банковским счетам.

Министрство энергетики не направляет счета на оплату электроэнергии. Это делает только поставщик, с которым заключен контракт. Правоохранители советуют:

  • не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений;
  • не вводите персональные и банковские данные на неизвестных сайтах;
  • проверяйте информацию только через официальные каналы поставщика электроэнергии.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения , поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.

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