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29 сентября 2026, 20:55

В Ровенской области мужчина награбил в сожительницы золота более чем на 120 тысяч

29 сентября 2026, 20:55
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Фото из открытых источников
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В Ровенской области отправили за решетку мужчину. Он накрал золото на крупную сумму

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Муж жил с сожительницей и ее 51-летней матерью, имеющей инвалидность первой группы. Он знал, где находятся ключи. Он похитил из сейфа кольца, цепочки, браслеты и серьги. В общей сложности все эти украшения стоят около 120 тысяч гривен.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.

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