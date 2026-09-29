В Ровенской области мужчина награбил в сожительницы золота более чем на 120 тысяч
В Ровенской области отправили за решетку мужчину. Он накрал золото на крупную сумму
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Муж жил с сожительницей и ее 51-летней матерью, имеющей инвалидность первой группы. Он знал, где находятся ключи. Он похитил из сейфа кольца, цепочки, браслеты и серьги. В общей сложности все эти украшения стоят около 120 тысяч гривен.
Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Напомним, что в Николаеве судили мужчину за кражу из магазина "Аврора". Мужчина украл 13 шоколадок на сумму 1772 гривен. Продавщица заметила воровство, побежала за ним, требовала вернуть товар. Однако мужчина начал убегать.
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