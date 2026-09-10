На Житомирщині легковик влетів у причеп вантажівки: загинула людина

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 25-річна жінка, яка була за кермом Daewoo Gentra, рухалась у напрямку Звягля. Вона не впоралась з керуванням та зіткнулась з тентованим напівпричепом у складі вантажівки DAF, який був припаркований на узбіччі.

Внаслідок ДТП жінку госпіталізували до реанімації. На жаль, її 72-річна пасажирка померла дорогою до лікарні.

"Поліція закликає водіїв бути максимально уважними за кермом: дотримуйтеся безпечної швидкості, враховуйте дорожні та погодні умови, не відволікайтеся під час керування автомобілем і завжди контролюйте дорожню ситуацію. У разі перевтоми чи поганого самопочуття – відмовтеся від поїздки та дайте собі час для відновлення сил. Будьте відповідальними", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 8 вересня на Одещині зіткнулися два рейсові автобуси. Внаслідок аварії загинули дві жінки. Ще 25 пасажирів, серед яких п'ятеро дітей, дістали травми.