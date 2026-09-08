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08 сентября 2026, 17:54

В Одесской области столкнулись два рейсовых автобуса: есть погибшие и более 20 пострадавших

08 сентября 2026, 17:54
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Фото: полиция
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ДТП произошло днем 8 сентября в Одесском районе. Вблизи села Межлиманск столкнулись два рейсовых автобуса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что столкновение произошло из-за того, что один из водителей выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии погибли две женщины. Еще не менее 25 пассажиров, среди которых пятеро детей, получили травмы разной степени тяжестей, им оказывают медицинскую помощь. Точное количество пострадавших еще уточняется.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Решается вопрос о задержании водителя, допустившего столкновение, и оглашения ему о подозрении.

В рамках производства будет проведен ряд экспертиз по установлению всех обстоятельств происшествия. Следствие продолжается.

Напомним, 5 сентября около 22:45 в Харькове Tesla влетела в столб. На месте погиб водитель-нацгвардеец и пассажирка.

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