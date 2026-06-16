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16 июня 2026, 18:40

На Житомирщине руководитель больницы за 4 тысячи долларов списывал с военной службы

16 июня 2026, 18:40
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Фото: Национальная полиция
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В Житомирской области задержан директор районной больницы. Оказалось, чиновник организовал коррупционную схему

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, военный обратился в больницу из-за ухудшения здоровья. Он проходил обследование и лечение для дальнейшего определения степени пригодности к службе.

Однако генеральный директор больницы предложил военному "помощь" в оформлении медицинской документации и организации стационарного лечения. За эти "услуги" он хотел получить от военного 4 тысячи доалров.

Правоохранители задержали чиновника в его кабинете после получения денег. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов. За суммы от 6 до 25 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

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