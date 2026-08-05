В Ровно 19-летний парень распилил газ в лицо полицейским на АЗС
В Ровно 19-летнему жителю поселка Оржев сообщили о подозрении в причинении телесных повреждений работникам полиции во время исполнения ими служебных обязанностей
Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.
По данным следствия, в ночь на 1 августа полицейские прибыли по вызову на автозаправочную станцию на окраине Ровно. Правоохранители проводили профилактические мероприятия по ненадлежащему поведению граждан и общались с посетителями АЗС.
В этот момент к четырем полицейским подбежал молодой человек и без очевидной причины распилил им в лицо слезоточивый газ раздражающего действия. В результате правоохранители получили телесные повреждения.
Ровенский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 66 560 гривен.
Напомним, в Киеве патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом и напал на правоохранителей. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Во время патрулирования инспекторы заметили мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал горожанам, держа в руках нож.