В Ровно 19-летний парень распилил газ в лицо полицейским на АЗС

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В Ровно 19-летнему жителю поселка Оржев сообщили о подозрении в причинении телесных повреждений работникам полиции во время исполнения ими служебных обязанностей

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, в ночь на 1 августа полицейские прибыли по вызову на автозаправочную станцию на окраине Ровно. Правоохранители проводили профилактические мероприятия по ненадлежащему поведению граждан и общались с посетителями АЗС.

В этот момент к четырем полицейским подбежал молодой человек и без очевидной причины распилил им в лицо слезоточивый газ раздражающего действия. В результате правоохранители получили телесные повреждения.

Ровенский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 66 560 гривен.

Напомним, в Киеве патрульные задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом и напал на правоохранителей. Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Во время патрулирования инспекторы заметили мужчину, который вел себя агрессивно и угрожал горожанам, держа в руках нож.