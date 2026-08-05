Фото: ОВА

В ночь на 5 августа российские войска нанесли почти 20 ударов по Днепропетровщине беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под прицелом оккупантов оказались три района области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине враг бил по областному центру, а также Марганецкой, Красногригоровской и Покровской громадах. Повреждена пожарная часть, возник пожар.

Возгорание из-за обстрелов вспыхнули и в Николаевской и Покровской громадах Синельниковского района.

Кроме того, россияне попали по Верховцевому Каменского района, где повредили инфраструктуру.

К счастью, в результате всех этих атак люди не пострадали.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Киев. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере 24 получили ранения. В нескольких районах столицы возникли масштабные пожары, зафиксировано разрушение жилых и нежилых построек.