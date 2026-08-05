Россияне обстреляли три района Днепропетровщины: повреждена пожарная часть и инфраструктура
В ночь на 5 августа российские войска нанесли почти 20 ударов по Днепропетровщине беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Под прицелом оккупантов оказались три района области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине враг бил по областному центру, а также Марганецкой, Красногригоровской и Покровской громадах. Повреждена пожарная часть, возник пожар.
Возгорание из-за обстрелов вспыхнули и в Николаевской и Покровской громадах Синельниковского района.
Кроме того, россияне попали по Верховцевому Каменского района, где повредили инфраструктуру.
К счастью, в результате всех этих атак люди не пострадали.
Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Киев. В результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере 24 получили ранения. В нескольких районах столицы возникли масштабные пожары, зафиксировано разрушение жилых и нежилых построек.