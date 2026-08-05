Фото: ГСЧС

В столице спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате вражеского обстрела в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По уточненной информации, в результате атаки один человек погиб, еще 15 – пострадали.

К ликвидации последствий привлекались 680 спасателей и 140 единиц спецтехники ГСЧС.

Чрезвычайники продолжают разбирать и проливать разрушенные конструкции зданий.

Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Киев. В нескольких районах столицы возникли масштабные пожары, зафиксировано разрушение жилых и нежилых построек.