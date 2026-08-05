Массированная атака на Киев: в четырех районах ликвидировали пожары
В столице спасатели ликвидировали все пожары, возникшие в результате вражеского обстрела в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
По уточненной информации, в результате атаки один человек погиб, еще 15 – пострадали.
К ликвидации последствий привлекались 680 спасателей и 140 единиц спецтехники ГСЧС.
Чрезвычайники продолжают разбирать и проливать разрушенные конструкции зданий.
Напомним, этой ночью оккупанты атаковали Киев. В нескольких районах столицы возникли масштабные пожары, зафиксировано разрушение жилых и нежилых построек.
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