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05 августа 2026, 08:14

Вражеский удар по Броварскому району: на железнодорожной платформе обнаружили погибших

05 августа 2026, 08:14
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Фото: ГСЧС
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В Броварском районе Киевской области продолжается ликвидация последствий ночной комбинированной атаки россиян по логистической инфраструктуре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

На территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров обнаружили погибших.

Отмечается, что во время массированных обстрелов движение поездов и работу станций временно приостанавливали, а пассажиров и персонал эвакуировали в укрытие.

"Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и извиняемся за возможные сбои в графике", – говорится в сообщении.

По обновленной информации ГСЧС, из-за российских ударов по Киевщине погибли 14 человек, 22 – пострадали. Ликвидация последствий атаки продолжается, информация еще уточняется.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. Спасатели ГСЧС ликвидируют последствия обстрелов на семи локациях.

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Киевская область война обстрелы последствия Укрзализныця погибшие
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