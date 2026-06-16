В Киеве "чиновник" вымышленного комитета за тысячи долларов "отмазывал" от армии

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

32-летний основатель частной юридической фирмы организовал схему. Он заверил, что может исключить мужчину из военного учета, когда ему исполнится 25 лет. Свои "услуги" делец оценил в 30 тысяч долларов. 20 тысяч он просил авансом, а 10 тысяч – уже после получения нужного документа.

"Полицейские задержали злоумышленника во время получения первой части финансового вознаграждения. Кроме денег у него изъяли два удостоверения с разными званиями несуществующего комитета по имени фигуранта, где отмечалось, что он заместитель председателя комитета", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов. За суммы от 6 до 25 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.