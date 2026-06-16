12:36  16 червня
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою
12:23  16 червня
На Чернігівщині автомобіль влетів у стовп: на місці загинула пасажирка
08:39  16 червня
"Для мене це честь": Усик розповів про особисту розмову з Трампом
UA | RU
UA | RU
16 червня 2026, 18:40

На Житомирщині керівник лікарні за 4 тисячі доларів списував з військової служби

16 червня 2026, 18:40
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області затримали директора районної лікарні. Виявилось, чиновник організував корупційну схему

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий звернувся до лікарні через погіршення здоров'я. Він проходив обстеження та лікування для подальшого визначення ступеня придатності до служби.

Проте генеральний директор лікарні запропонував військовому "допомогу" в оформленні медичної документації та організації стаціонарного лікування. За ці "послуги" він хотів отримати від військового 4 тисячі доалрів.

Правоохоронці затримали чиновника в його ж кабінеті після отримання грошей. Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах затримали організаторів. За суми від 6 до 25 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації поліція Житомирська область
У Києві "чиновник" вигаданого комітету за тисячі доларів "відмазував" від армії
16 червня 2026, 15:40
4 тисячі доларів за "подорож": на Закарпатті ділки продавали "квитки" для ухилянтів
16 червня 2026, 14:25
На Львівщині чоловіків "запрошували" за кордон за 17 тисяч доларів
12 червня 2026, 22:35
Всі новини »
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Прикордонники влаштували рейд посадками росіян
16 червня 2026, 20:15
Теракт за 10 тисяч доларів: у Києві засудили виконавця замаху на військового
16 червня 2026, 19:59
Росіяни вбили цивільного на Херсонщині: ворожий дрон атакував вулицю села Вирівка
16 червня 2026, 19:44
На Дніпропетровщині поліція викрила наркоділка з арсеналом заборонених речовин
16 червня 2026, 19:35
На Вінниччині судитимуть чоловіка, який ґвалтував 14-річну доньку своєї цивільної дружини
16 червня 2026, 18:59
На Львівщині чоловік забив знайомого до смерті
16 червня 2026, 18:55
Різанина у Покрові: поліція затримала зловмисника, який тяжко поранив юнака
16 червня 2026, 18:52
Удар БпЛА по багатоповерхівці у Краматорську, четверо поранених
16 червня 2026, 18:23
На Рівненщині в екс-начальника митниці знайшли майна на 10 мільйонів
16 червня 2026, 18:05
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »