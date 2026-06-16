На Житомирщині керівник лікарні за 4 тисячі доларів списував з військової служби

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий звернувся до лікарні через погіршення здоров'я. Він проходив обстеження та лікування для подальшого визначення ступеня придатності до служби.

Проте генеральний директор лікарні запропонував військовому "допомогу" в оформленні медичної документації та організації стаціонарного лікування. За ці "послуги" він хотів отримати від військового 4 тисячі доалрів.

Правоохоронці затримали чиновника в його ж кабінеті після отримання грошей. Тепер йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах затримали організаторів. За суми від 6 до 25 тисяч доларів ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.