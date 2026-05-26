Инвалидность и справки для уклонян: СБУ разоблачила масштабный "бизнес"

СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации. В разных регионах задержали организаторов

Об этом сообщает СБУ.

В Киевской области задержан детский хирург и его брат-врач. Они организовали схему с оформлением "стационара". Также они выдавали уклоняющимся поддельные выводы об инвалидности. В схему они привлекли заведующего медицинским учреждением Николаевской области, заведующую неврологическим отделением местного медицинского учреждения и своего знакомого как посредника.

В Днепропетровской области разоблачили адвоката. Он обещал мужчинам внеочередное снятие с военного учета на основании фиктивных документов о плохом здоровье. В частности, одному из клиентов он угрожал "сдать" его ТЦК, если тот не выплатит полную сумму взятки.

В Запорожье разоблачили руководительницу фармацевтической компании, которая продавала военнообязанным фейковые выводы об инвалидности, чтобы уехать за границу.

В Хмельнитчине разоблачена организатор подпольной нарколаборатории. Оказалось, что женщина также организовала схему уклонения от мобилизации. Она предлагала мужчинам доставить их в Одессу, а затем оттуда провести в соседнюю страну через лесные массивы.

В Ровенской области задержан житель Сарненского района, который вместе со своим знакомым из Киева переправляли военнообязанных за пределы Украины в обход контрольно-пропускных постов.

Теперь организаторам схем грозит до девяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации. Также он отметил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации.