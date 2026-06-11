Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 23-летний водитель Subaru выехал за пределы проезжей части и столкнулся с стоявшими на обочине Renault и Audi. В результате ДТП пострадал и сам водитель, и его 28-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали медики.

Полиция начала расследование.

"Уважаемые водители! Полиция в очередной раз призывает неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения. Будьте особенно внимательны во время движения в населенных пунктах, в том числе вблизи обочин и мест стоянки. Следите за дорожной ситуацией и всегда контролируйте движение транспортного средства", - призывают правоохранители.

Напомним, ранее в Черкасской области авто взлетело в кювет и перевернулось. В результате аварии 50-летний пассажир получил тяжелые травмы. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось – он скончался. Водителя и 52-летнюю пассажирку осмотрели медики, от госпитализации отказались.