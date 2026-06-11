На Житомирщине иномарка влетела в припаркованные авто: машины сокрушили до основания
Авария произошла 10 июня около 21:45 на улице Тараса Шевченко в городе Овруче. Правоохранители начали уголовное производство
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Предварительно, 23-летний водитель Subaru выехал за пределы проезжей части и столкнулся с стоявшими на обочине Renault и Audi. В результате ДТП пострадал и сам водитель, и его 28-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали медики.
Полиция начала расследование.
"Уважаемые водители! Полиция в очередной раз призывает неукоснительно соблюдать Правил дорожного движения. Будьте особенно внимательны во время движения в населенных пунктах, в том числе вблизи обочин и мест стоянки. Следите за дорожной ситуацией и всегда контролируйте движение транспортного средства", - призывают правоохранители.
Напомним, ранее в Черкасской области авто взлетело в кювет и перевернулось. В результате аварии 50-летний пассажир получил тяжелые травмы. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось – он скончался. Водителя и 52-летнюю пассажирку осмотрели медики, от госпитализации отказались.