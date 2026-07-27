В Херсоне мужчина взорвался на противопехотной мине: он не выжил
Трагедия произошла в Корабельном районе Херсона. Мужчина погиб из-за подрыва на российской мини
Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.
По словам Александра Прокудина, житель Херсона взял в руки противопехотную мину типа "лепесток". Боеприпас сдетонировал. К сожалению, мужчина от полученных травм погиб на месте.
"В очередной раз призываю жителей Херсонщины неукоснительно соблюдать правила минной безопасности. Не прикасайтесь к взрывоопасным или подозрительным предметам – это смертельно опасно. В случае обнаружения таких находок сразу звоните по номерам 101 или 102", - говорит председатель ОВА.
Напомним, ранее в Сумской области россияне нанесли повторный удар по месту, где работали сотрудники ГСЧС.
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