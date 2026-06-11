На Житомирщині іномарка влетіла у припарковані авто: машини розтрощило вщент

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 10 червня близько 21:45 на вулиці Тараса Шевченка у місті Овручі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 23-річний водій Subaru виїхав за межі проїзної частини і зіткнувся з Renault та Audi, які стояли на узбіччі. Внаслідок ДТП постраждав і сам водій, і його 28-річна пасажирка. Обох госпіталізували медики.

Поліція розпочала розслідування.

"Шановні водії! Поліція вкотре закликає неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Будьте особливо уважними під час руху в населених пунктах, зокрема поблизу узбіч та місць стоянки. Стежте за дорожньою ситуацією та завжди контролюйте рух транспортного засобу", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Черкащині авто злетіло в кювет і перекинулося. Внаслідок автопригоди 50-річний пасажир зазнав тяжких травм. Попри проведені медиками реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося – він помер. Водія та 52-річну пасажирку оглянули медики, від госпіталізації вони відмовилися.