В Кропивницком поймали 19-летнего распространителя психотропов

Фото: Кировоградская областная прокуратура

Прокуроры Кропивницкой окружной прокуратуры сообщили о подозрении 19-летнему жителю Кропивницкого в незаконном приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества с целью сбыта в больших размерах

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, молодой человек незаконно приобрел психотропное вещество PVP, расфасовал его в 99 отдельных свертков и хранил с целью дальнейшей продажи.

Правоохранители задержали подозреваемого в лесополосе возле одного из общежитий в Кропивницком.

Во время личного обыска в его карманах было обнаружено и изъято 99 свертков с кристаллическим веществом. По заключению экспертизы, это особенно опасное психотропное вещество PVP общей массой почти 6,75 г.

Досудебное расследование осуществляют следователи Кропивницкого районного управления полиции.

Санкция ч. 2 ст. 307 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что полиция Полтавы задержала двух молодых мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.