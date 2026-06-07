Фото: полиция Черкасской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 июня около 14:00 в административных границах села Орловец в Черкасской области

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Как предварительно установили полицейские, 53-летний водитель автомобиля Volvo S40 не справился с управлением, съехал в кювет, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии 50-летний пассажир получил тяжелые травмы. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось — он скончался. Водителя и 52-летнюю пассажирку осмотрели медики, от госпитализации отказались.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Киеве сообщили о подозрении 49-летнему водителю, который в Соломенском районе вызвал дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими и несколькими пострадавшими.

По данным следствия, 5 июня около 17:00 водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал за пределы проезжей части и въехал в подземный переход, где находились пешеходы.

В результате ДТП погибли четыре человека - двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести.