Стрельба в лесу под Ужгородом: суд взял под стражу мужчину, стрелявшего в полицейских

Фото: полиция Закарпатской области

В Ужгороде суд взял под стражу мужчину, который открыл стрельбу в Шахтинском лесу и произвел выстрелы в сторону правоохранителей

Об этом говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Закарпатской области, передает RegioNews .

"По ходатайству следователей Ужгородского районного управления полиции суд избрал 47-летнему жительницу Ужгородщины, подозреваемому в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, меру пресечения. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 июля в Ужгороде дети услышали выстрелы на территории Шахтинского леса и увидели подозреваемого, о чем сообщили полиции.

Для задержания злоумышленника правоохранители развернули специальную операцию. Во время ее проведения мужчина оказывал вооруженное сопротивление и выстрелил в сторону правоохранителей. Стрельца задержали, а в результате происшествия никто не пострадал.

Следователи полиции проводят досудебное расследование по ст. 348 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа и незаконное обращение с оружием).

Напомним, что 24 июля около 18:30 на улице Олега Куцина в полицейские обратились несколько детей. Они сообщили, что с территории Шахтинского леса слышали звуки выстрелов и видели подозрительного мужчину.