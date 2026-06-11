Смертельное ДТП на Печерске: в Киеве задержали водителя, из-за которого неуправляемый автомобиль вылетел на человека
Следователи задержали 35-летнего водителя авто "ВАЗ", из-за которого в Печерском районе столицы погиб мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
По факту ДТП открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека).
Мужчину задержали. Проверка показала, что за рулем он был трезв.
Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, происшествие случилось вечером 10 июня на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой. Водитель "ВАЗа" во время поворота налево не пропустил BMW, ехавший навстречу. После столкновения неуправляемая иномарка вылетела на велосипедный переезд и сбила 49-летнего мужчину. Он получил тяжелые травмы и умер по дороге в больницу в "скорой".