В Днепропетровской области продавали инвалидность за 15 тысяч

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники находили военнообязанных мужчин и предлагали им "решить" вопросы с мобилизацией. Они предлагали "клиентам" оформлять фиктивную инвалидность.

После получения нужных документов организатор должен был передавать их врачам, которые внесли бы ложные сведения о состоянии здоровья и сделали бы так, чтобы военнообязанный смог оформить инвалидность, хотя не имел оснований. За свои услуги злоумышленники просили 15 тысяч долларов.

"В отношении сообщника в апреле уже направили уголовное производство в суд. О подозрении ему сообщили еще в феврале. 20 июля правоохранители сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области двое братьев из Харькова пытались бежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.