12:54  27 июля
В Сумской области во время купания с сестрой погиб 14-летний парень
10:19  27 июля
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 20:35

В Днепропетровской области продавали инвалидность за 15 тысяч

27 июля 2026, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили схему с фиктивной инвалидностью. Организатор использовал связи среди медицинских работников

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники находили военнообязанных мужчин и предлагали им "решить" вопросы с мобилизацией. Они предлагали "клиентам" оформлять фиктивную инвалидность.

После получения нужных документов организатор должен был передавать их врачам, которые внесли бы ложные сведения о состоянии здоровья и сделали бы так, чтобы военнообязанный смог оформить инвалидность, хотя не имел оснований. За свои услуги злоумышленники просили 15 тысяч долларов.

"В отношении сообщника в апреле уже направили уголовное производство в суд. О подозрении ему сообщили еще в феврале. 20 июля правоохранители сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Винницкой области двое братьев из Харькова пытались бежать за границу через Днестр на акваскутерах. Реализовать замысел мужчинам не удалось.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации полиция схема Днепропетровская область
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Киеве и Одессе разоблачили мужчин, которые "помогали" россиянам атаковать Украину
27 июля 2026, 21:20
Расследовал коррупцию: в Киеве задержали журналиста и повезли в ТЦК
27 июля 2026, 21:05
Стрельба в лесу под Ужгородом: суд взял под стражу мужчину, стрелявшего в полицейских
27 июля 2026, 20:59
В Херсоне мужчина взорвался на противопехотной мине: он не выжил
27 июля 2026, 20:55
В Кропивницком поймали 19-летнего распространителя психотропов
27 июля 2026, 20:40
В Киевской области утонула 13-летняя девочка
27 июля 2026, 20:15
На Днепропетровщине полиция разоблачила серийного вора
27 июля 2026, 19:56
Сутки на Херсонщине: один человек погиб от взрывчатки, еще четверо травмированы из-за вражеских атак
27 июля 2026, 19:26
В Херсонской области осудили участника хищения миллионов на строительстве ЦНАПа
27 июля 2026, 18:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Куюн
Борислав Береза
Все блоги »