Смертельное ДТП в Житомирской области: грузовик "влетел" в легковушку

Авария произошла 8 апреля около 09:50 на 128 км автодороги Киев – Чоп недалеко от села Глубочицы. Теперь водителю грозит заключение

Правоохранители завершили расследование по смертельному ДТП. Как выяснилось, утром водитель седельного тягача MAN ехал в сторону Киева. Он не учел дорожную обстановку, проигнорировал требования приказных дорожных знаков, вовремя не изменил полосу движения. В результате грузовик столкнулся со встречным авто Skoda.

В результате ДТП 33-летний водитель легковушки получил тяжелые травмы. На следующий день он скончался в больнице. Теперь водителю грузовика сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

