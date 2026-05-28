В Харькове заместитель мэра сложил полномочия из-за смертельного ДТП

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Теперь Иван Кузнецов сложил полномочия заммэра в связи с расследованием ДТП. Он назвал эту аварию настоящей трагедией и выразил соболезнования родным погибшего.

"Мотоцикл двигался на большой скорости, и из-за транспортных средств ни его, ни, возможно, ему меня фактически не было видно до момента столкновения", - пояснил чиновник.

Он отметил, что не был пьян и готов пройти экспертизу и содействовать расследованию.

"Во избежание каких-либо сомнений относительно возможного влияния на расследование, на время проведения следственных действий я слагаю с себя полномочия заместителя городского головы", - заявил Кузнецов.

В прокуратуре сообщили , что сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, изымаются и анализируются записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются все обстоятельства и механизм дорожно-транспортного происшествия.

После проведения необходимых следственных действий будет решаться вопрос об уведомлении водителя авто о подозрении.

Справка. Иван Кузнецов – заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города. Кузнецов отвечает за организацию работы по реализации на территории города Харькова государственной политики в сфере коммунальных услуг, общественной безопасности, оборонной и мобилизационной работы, национального сопротивления на территории города Харькова в пределах предоставленных полномочий.