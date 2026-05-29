Смертельна ДТП на Житомирщині: вантажівка "влетіла" у легковик

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 8 квітня близько 09:50 на 128 км автошляху Київ – Чоп неподалік села Глибочиці. Тепер водію загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Правоохоронці завершили розслідування щодо смертельної ДТП. Як з'ясувалось, зранку водій сідлового тягача MAN їхав у бік Києва. Він не врахував дорожньої обстановки, проігнорував вимоги наказових дорожніх знаків, вчасно не змінив смугу руху. В результаті вантажівка зіткнулась із зустрічним авто Skoda.

Внаслідок ДТП 33-річний водій легковика отримав тяжкі травми. Наступного дня він помер у лікарні. Тепер водію вантажівки повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, раніше на автодорозі поблизу населеного пункту Нестеренки Харківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса та вантажного автомобіля.