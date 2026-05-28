28 мая 2026, 18:45

Смертельное ДТП в Ровенской области: водитель без шлема сорвался с мотоцикла

Фото: Национальная полиция
Авария произошла 27 мая, около 19:40, на автодороге у села Сивки Березновской ТГ. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Предварительно 38-летний водитель мотоцикла Bajaj boxer не справился с управлением. Он ехал по дороге с гравийным покрытием. В результате мужчина упал с мотоцикла. От полученных травм погиб на месте.

Известно, что мотоцикл не был зарегистрирован, а водитель был без шлема.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь открыл уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на автодороге вблизи населенного пункта Нестеренко Харьковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля.

