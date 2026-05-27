В Харьковской области автобус с пассажирами влетел в фуру

27 мая на автодороге вблизи населенного пункта Нестеренко Харьковского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Предварительно установлено, что на указанном участке продолжаются дорожные работы. После дождя на скользкой дороге водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение с фурой.

В результате ДТП за медицинской помощью с легкими травмами обратились три пассажира автобуса. Госпитализация гражданам не понадобилась.

На месте происшествия работали полицейские, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

