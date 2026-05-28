В Черкассах водитель сбил 78-летнюю женщину: пострадавшая находится в больнице

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах 27 мая в результате дорожно-транспортного происшествия травмировалась 78-летняя женщина. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Авария произошла 27 мая около 09:00 на проспекте 30-летия Победы. По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Dacia Logan во время движения задним ходом совершил наезд на женщину.

В результате ДТП пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в больницу.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

