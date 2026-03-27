19:19  27 марта
В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться
17:15  27 марта
Разоблачена схема незаконного начисления "боевых" в Донецкой области
15:18  27 марта
Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 23:40

В Житомирской области задержали дезертиров, совершивших двойное убийство

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области задержаны два дезертира. Они убили двух человек в Харьковской области

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В начале января двое военных покинули воинскую часть с оружием в руках. Уже 8 марта стражи порядка задержали их в Коростене. У них изъяли автомат, штурмовую винтовку и патроны к ним. Известно, что они скрывались в Житомирской области.

Как выяснило следствие, эти мужчины причастны к двойному убийству, произошедшему на территории Харьковской области. Харьковские полицейские провели комплекс мероприятий по месту жительства жителя Чугуевского района: в подсобном помещении они обнаружили тела двух мужчин со следами насильственной смерти.

Предварительно хозяина считали без вести пропавшим еще с января. Второй убитый также был военным, самовольно покинувшим воинскую часть.

Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка. Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила его.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Владимир Фесенко
Константин Матвиенко
Виталий Портников
Все блоги »