В Житомирской области задержали дезертиров, совершивших двойное убийство

В Житомирской области задержаны два дезертира. Они убили двух человек в Харьковской области

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

В начале января двое военных покинули воинскую часть с оружием в руках. Уже 8 марта стражи порядка задержали их в Коростене. У них изъяли автомат, штурмовую винтовку и патроны к ним. Известно, что они скрывались в Житомирской области.

Как выяснило следствие, эти мужчины причастны к двойному убийству, произошедшему на территории Харьковской области. Харьковские полицейские провели комплекс мероприятий по месту жительства жителя Чугуевского района: в подсобном помещении они обнаружили тела двух мужчин со следами насильственной смерти.

Предварительно хозяина считали без вести пропавшим еще с января. Второй убитый также был военным, самовольно покинувшим воинскую часть.

