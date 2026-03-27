На Днепропетровщине мужчина из-за ревности убил человека

В Днепропетровской области задержали мужчину, который до смерти избил человека. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел 24 марта в Самаровском районе. Во время ссоры из-за ревности мужчина избил знакомого. В результате полученных травм пострадавший погиб. Злоумышленником оказался 43-летний местный житель.

"27 марта следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает

