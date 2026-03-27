На Житомирщині затримали дезертирів, які вчинили подвійне вбивство

У Житомирській області затримали двох дезертирів. Вони вбили двох людей у Харківській області

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На початку січня двоє військових залишили військову частину зі зброєю в руках. Уже 8 березня правоохоронці затримали їх в Коростені. У них вилучили автомат, штурмову гвинтівку та набої до них. Відомо, що вони переховувались на Житомирщині.

Як з'ясувало слідство, ці чоловіки причетні до подвійного вбивства, яке сталось на території Харківської області. Харківські поліцейські провели комплекс заходів за місцем проживання жителя Чугуївського району: у підсобному приміщенні вони знайшли тіла двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

Попередньо, господаря вважали безвісти зниклим ще з січня. Другий вбитий також був військовим, який самовільно залишив військову частину.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.