19:19  27 березня
У найближчі дні погода в Україні почне змінюватися
17:15  27 березня
Викрито схему незаконного нарахування "бойових" на Донеччині
15:18  27 березня
Під час евакуації поранених на Харківщині загинув відомий стендап-комік
UA | RU
UA | RU
27 березня 2026, 23:40

На Житомирщині затримали дезертирів, які вчинили подвійне вбивство

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області затримали двох дезертирів. Вони вбили двох людей у Харківській області

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

На початку січня двоє військових залишили військову частину зі зброєю в руках. Уже 8 березня правоохоронці затримали їх в Коростені. У них вилучили автомат, штурмову гвинтівку та набої до них. Відомо, що вони переховувались на Житомирщині.

Як з'ясувало слідство, ці чоловіки причетні до подвійного вбивства, яке сталось на території Харківської області. Харківські поліцейські провели комплекс заходів за місцем проживання жителя Чугуївського району: у підсобному приміщенні вони знайшли тіла двох чоловіків зі слідами насильницької смерті.

Попередньо, господаря вважали безвісти зниклим ще з січня. Другий вбитий також був військовим, який самовільно залишив військову частину.

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила його.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Володимир Фесенко
Костянтин Матвієнко
Віталій Портніков
Всі блоги »