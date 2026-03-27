Приревновала мужчину: на Киевщине женщина воткнула нож в знакомую

Инцидент произошел в Обуховщине. Там женщина ударила знакомую ножом в живот.

Это произошло в доме в селе Мисайловка. Там нашли невестку нашла раненую свекровь. Оказалось, что 58-летняя женщина вместе с 54-летней знакомой устроила застолье с алкоголем. Между ними произошла ссора из-за ревности. 54-летняя женщина ударила 58-летнюю ножом в живот.

Пострадавшая пришла домой, где на следующий день нашла невестка, которая обратилась к медикам. Злоумышленницу нашли и поместили в изолятор временного содержания. Пострадавшая находится в больнице.

"Следователи, при процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры, сообщили злоумышленнице о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается", - сообщает полиция.

