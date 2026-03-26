В Харькове двое мужчин забили до смерти знакомого: им светит до 10 лет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 23 марта утром прохожая обнаружила на улице тело мужчины с признаками насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стали многочисленные ушибы по голове и массивное кровотечение.

Следствие выяснило, что накануне вечером трое мужчин распивали алкоголь по месту жительства одного из них. Между ними возник конфликт, переросший в драку.

В результате 45-летний потерпевший получил многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. После избиения мужчину выгнали на улицу в беспомощном состоянии, где он умер.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция совместно с сектором криминального анализа установила и задержала причастных – 47-летнего и 44-летнего знакомых погибшего.

Следователи процессуального руководства Салтовской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Следственные действия продолжаются, правоохранители документируют все обстоятельства инцидента и собирают дополнительные доказательства.

