14:16  26 марта
На Волыни задержали киевлянку с коллекцией старинных монет
11:42  26 марта
В Киеве пьяный иностранец угрожал прохожим гранатой: его задержали
08:38  26 марта
На Днепропетровщине парень в маске напал на девочку и срезал волосы
UA | RU
UA | RU
26 марта 2026, 15:22

В Харькове двое мужчин забили до смерти знакомого: им светит до 10 лет

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Харьковские следователи сообщили о подозрении двум мужчинам, нанесшим знакомому тяжелые телесные повреждения, повлекшие смерть

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 23 марта утром прохожая обнаружила на улице тело мужчины с признаками насильственной смерти. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стали многочисленные ушибы по голове и массивное кровотечение.

Следствие выяснило, что накануне вечером трое мужчин распивали алкоголь по месту жительства одного из них. Между ними возник конфликт, переросший в драку.

В результате 45-летний потерпевший получил многочисленные удары руками и ногами по голове и туловищу. После избиения мужчину выгнали на улицу в беспомощном состоянии, где он умер.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция совместно с сектором криминального анализа установила и задержала причастных – 47-летнего и 44-летнего знакомых погибшего.

Следователи процессуального руководства Салтовской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

Следственные действия продолжаются, правоохранители документируют все обстоятельства инцидента и собирают дополнительные доказательства.

Напомним, в Прикарпатье направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которого обвиняют в умышленном убийстве знакомого. Он также пытался скрыть следы преступления, поджег дом.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подозрение полиция конфликт драка алкоголь Харьков мужчины
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »