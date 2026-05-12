В Житомирской области 18-летний парень организовал нарко-бизнес

В Житомире разоблачили 18-летнего парня. Оказалось, что он распространял запрещенные вещества.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Правоохранители при патрулировании остановили 18-летнего парня. Оказалось, он как раз получил почтовую отправку. В ходе проверки полиция увидела более полусотни полиэтиленовых пакетиков с кристаллическим веществом.

Эксперты подтвердили, что это были опасные психотропные вещества PVP. Кроме того, около четырех десятков свертков с кристаллическим веществом, которые владелец скрыл в системном блоке. Парень признал, что планировал продавать это путем "закладок".

Судом ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

