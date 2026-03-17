Борщевский районный суд вынес приговор жительнице Чертковского района за убийство ребенка. Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следствие установило, что 5-летний мальчик имел тяжелое заболевание и нуждался в постоянном медицинском наблюдении. Однако после оформления социальной помощи в 2022 году мать ни разу не обращалась к врачам.

Перед смертью ребенок три дня находился в квартире сам, несмотря на свое беспомощное состояние. Вернувшись домой, женщина задушила сына. Экспертиза подтвердила смерть от механической асфиксии – перекрытие носа и рта мягкими предметами.

Также эксперты установили, что перед смертью мальчик несколько дней ничего не ел.

Отец ребенка, который с 2021 года служит в ВСУ, признан потерпевшим по делу.

Женщину судили за убийство ребенка и злостное невыполнение обязанностей по уходу. Прокуратура считает приговор слишком мягким, поскольку осужденная не признала вины и не раскаялась. Обвинение просило 14 лет заключения и готовит апелляционную жалобу.

Приговор еще не вступил в законную силу.

