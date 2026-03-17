Бизнесмен из Житомира публично поддерживал РФ: ему сообщили о подозрении

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бизнесмену из Житомира, который публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины

Мужчина является владельцем компании, фигурирующей в деле о завладении средствами государственного бюджета во время поставки тепловой энергии в исправительные учреждения в Житомирской области.

В ходе негласных следственных действий правоохранители зафиксировали, что бизнесмен в разговорах с коллегами и подчиненными:

отрицал право Украины на существование;

обвинял Вооруженные силы Украины в разрушениях от российских ракетных ударов;

выражал поддержку политике РФ и лично Владимиру Путину.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины – оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение". Пятеро организаторов вражеских ячеек задержали во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.