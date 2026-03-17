Бизнесмен из Житомира публично поддерживал РФ: ему сообщили о подозрении
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бизнесмену из Житомира, который публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
Мужчина является владельцем компании, фигурирующей в деле о завладении средствами государственного бюджета во время поставки тепловой энергии в исправительные учреждения в Житомирской области.
В ходе негласных следственных действий правоохранители зафиксировали, что бизнесмен в разговорах с коллегами и подчиненными:
- отрицал право Украины на существование;
- обвинял Вооруженные силы Украины в разрушениях от российских ракетных ударов;
- выражал поддержку политике РФ и лично Владимиру Путину.
Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины – оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
