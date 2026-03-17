17 марта 2026, 10:59

Бизнесмен из Житомира публично поддерживал РФ: ему сообщили о подозрении

Фото: ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бизнесмену из Житомира, который публично оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Мужчина является владельцем компании, фигурирующей в деле о завладении средствами государственного бюджета во время поставки тепловой энергии в исправительные учреждения в Житомирской области.

В ходе негласных следственных действий правоохранители зафиксировали, что бизнесмен в разговорах с коллегами и подчиненными:

  • отрицал право Украины на существование;
  • обвинял Вооруженные силы Украины в разрушениях от российских ракетных ударов;
  • выражал поддержку политике РФ и лично Владимиру Путину.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины – оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение". Пятеро организаторов вражеских ячеек задержали во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

На Черниговщине из-за вражеских атак повреждены универмаг и памятник культуры
17 марта 2026, 10:12
Российские атаки на Харьковщину: за сутки ранены 10 человек
17 марта 2026, 09:57
Россияне ударили дроном по автобусу с гражданскими на Николаевщине: есть пострадавшие
17 марта 2026, 09:30
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Винницкой области будут судить женщину, которая с ножом набросилась на 12-летнего ребенка
17 марта 2026, 12:29
"Теневые" рейсы в ЕС: на Закарпатье разоблачили схему продажи билетов "в черную"
17 марта 2026, 12:19
Атака на Краматорский район: из-под завалов дома извлекли тела погибших
17 марта 2026, 12:15
Корректировал удары по Одессе: в рядах Госпогранслужбы разоблачили российского "крота"
17 марта 2026, 11:58
Эвакуация под дронами: в Сумской области спасли двух женщин и их собаку
17 марта 2026, 11:54
На Полтавщине столкнулись две легковушки: два человека в больнице
17 марта 2026, 11:45
Украина рискует потерять $8,1 млрд от МВФ из-за задержки реформ – Bloomberg
17 марта 2026, 11:40
На Николаевщине староста села застрелил свою помощницу из охотничьего ружья
17 марта 2026, 11:22
На смерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся: на Прикарпатье объявили подозрение военному в СОЧ
17 марта 2026, 11:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
