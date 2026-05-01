На Днепропетровщине следователи сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности 16-летнего подростка, застрелившего 17-летнего знакомого

Об этом сообщает полиция Днепра, передает RegioNews .

По предварительной информации, 16-летний парень пригласил к себе домой знакомых.

Во время демонстрации оружия по собственной неосторожности произвел выстрел в сторону 17-летнего парня.

В результате полученного ранения потерпевший скончался.

Событие произошло 26 апреля в Днепровском районе.

29 апреля следователи сообщили несовершеннолетнему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).

Кроме того, в соцсетях распространяется информация, что родители подозреваемого якобы пытаются скрыть обстоятельства трагического события.

Семья погибшего парня утверждает, что с этой целью выдвигаются разные версии, в том числе и такая, что 17-летний Иван якобы убил себя сам.

По предварительной информации, группа подростков находилась в доме у 16-летнего юноши. Тот решил похвастаться наградным пистолетом старшего брата. Во время демонстрации оружия подросток направил его на товарища и случайно нажал на курок. От полученного огнестрельного ранения 17-летний юноша скончался на месте.