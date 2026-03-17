Бізнесмен із Житомира публічно підтримував РФ: йому повідомили про підозру
Працівники ДБР повідомили про підозру бізнесмену з Житомира, який публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.
Чоловік є власником компанії, яка фігурує у справі про заволодіння коштами державного бюджету під час постачання теплової енергії до виправних закладів на Житомирщині.
Під час негласних слідчих дій правоохоронці зафіксували, що бізнесмен у розмовах із колегами та підлеглими:
- заперечував право України на існування;
- звинувачував Збройні сили України у руйнуваннях від російських ракетних ударів;
- висловлював підтримку політиці РФ та особисто Володимиру Путіну.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України – виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України.
Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила агентів РФ, які хотіли створити в Україні "повстанський рух". Пʼятьох організаторів ворожих осередків затримали під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях.