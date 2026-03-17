Бізнесмен із Житомира публічно підтримував РФ: йому повідомили про підозру

Працівники ДБР повідомили про підозру бізнесмену з Житомира, який публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України

Чоловік є власником компанії, яка фігурує у справі про заволодіння коштами державного бюджету під час постачання теплової енергії до виправних закладів на Житомирщині.

Під час негласних слідчих дій правоохоронці зафіксували, що бізнесмен у розмовах із колегами та підлеглими:

заперечував право України на існування;

звинувачував Збройні сили України у руйнуваннях від російських ракетних ударів;

висловлював підтримку політиці РФ та особисто Володимиру Путіну.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 КК України – виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України.

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

