17 марта 2026, 09:57

Российские атаки на Харьковщину: за сутки ранены 10 человек

Иллюстративное фото: из открытых источников
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 16 населённых пунктов Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 10 человек. В частности, в Харькове – четверо мужчин, в с. Мартово – 75-летняя женщина, в с. Просянка – две женщины и мужчина, возле с. Мирное – 48-летняя женщина, недалеко от с. Гороховатка – 65-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 68-летнему мужчине, который 13 марта получил ранения в с. Новоосиново Куриловской общины.

Враг атаковал БПЛА Шевченковский, Немышлянский и Салтовский районы Харькова, применяя различные виды вооружения.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • Харьков: повреждено остекление окон в 3 домах, гражданское предприятие, автомобиль, электросети.
  • Богодуховский район: 3 частных дома (сел. Золочев), 2 частных дома, хозяйственные постройки, электросети (с. Клинова Новоселовка), многоквартирный дом (с. Светличное).
  • Купянский район: частный дом (с. Гусинка), автомобиль (с. Мирное), автомобиль и автомобиль экстренной медицинской помощи (с. Просянка).
  • Изюмский район: повреждены окна в доме и придомовых постройках (г. Изюм), автомобиль (с. Гороховатка).
  • Харьковский район: гражданское предприятие (г. Мерефа), нежилое здание (поселок Рогань).
  • Чугуевский район: частный дом (с. Мартово), частный дом и электросети (поселок Старый Салтов), СТО, 4 автомобиля (г. Чугуев), остекление окон в домах (с. Зеленый Колодец).

Напомним, в ночь на 17 марта враг атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Есть повреждения и пострадавшие.

война Харьковская область атака повреждения российская армия гражданские раненые
