01 мая 2026, 20:35

Жилье для ВПЛ: в "Дія" начали бронировать средства по ваучерам

01 мая 2026, 20:35
Фото из открытых источников
С 1 мая в Украине открылась возможность бронирования 2 миллионов гривен на жилые ваучеры. Это касается переселенцев со статусом УБД, а также лиц с инвалидностью в результате войны

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает RegioNews.

Подать заявку на бронирование этих средств смогут те граждане, обращение которых уже утвердила комиссия. Сделать это можно будет через приложение "Дія". Впоследствии компания Укрпочта будет проверять наличие финансирования. В случае, если деньги доступны, в течение пяти дней заявитель получит уведомление об их бронировании.

Очередь формируется в автоматическом режиме. Если финансирования недостаточно, заявки остаются в ожидании.

После этого у человека есть 60 дней для заключения договора на покупку жилья. Эти деньги можно использовать для приобретения квартиры или дома, инвестирования в строительство или частичного погашения ипотечного кредита.

Напомним, по состоянию на начало 2026 года на портале Дія украинцам было доступно более 160 различных услуг. В этом году планируется запуск новых сервисов.

