За прошедшие сутки российские военные нанесли удары по двум районам Николаевской области

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Оккупанты трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Вечером вражеский FPV-дрон попал в автобус, который перевозил работников предприятия в Куцурубской громаде. Пострадали 69-летний мужчина и 49-летняя женщина – их госпитализировали. По состоянию на утро состояние пострадавших стабильное, средней тяжести, они находятся в больнице.

Кроме того, днем враг нанес удар баллистики по открытой местности Вознесенского района, предварительно – ракетой типа "Искандер-М". Пострадавших нет.

Под утро враг нанес удары, предварительно с РСЗО, по Очаковской громаде. Обошлось без пострадавших.

