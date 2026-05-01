В суд направили обвинительный акт в отношении гражданина России по обвинению в умышленном убийстве 85-летней женщины

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Правоохранители установили, что в январе 2026 года 68-летний обвиняемый, находясь в квартире потерпевшей, во время конфликта из-за того, что женщина обвинила его в невозвращении долга, нанес ей примерно 12 ударов металлическим ковшом по голове.

От полученных ударов женщина скончалась.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст. 115 УК Украины. Мужчина находится под стражей.

