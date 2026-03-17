В течение прошедшего дня и этой ночью российские войска атаковали беспилотниками Сновскую громаду и Новгород-Северский

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура: здание универмага, памятник культуры, хозяйственные постройки и окна в частных домах.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, враг атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Повреждены дома и агрофирма, получили ранения два человека.