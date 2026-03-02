17:10  02 марта
02 марта 2026, 22:35

Втерся в доверие и украл последние сбережения: в Житомирской области парень ограбил пенсионера

02 марта 2026, 22:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в селе Романовка. Там 22-летнему парню сообщили о подозрении из-за ограбления

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

69-летний житель Романовки обратился в полицию. Он рассказал, что у него похитили все сбережения, которые он хранил в металлическом чайнике. Правоохранители выяснили, что кража произошла, когда в доме пенсионера находились гости.

Среди приглашенных был 22-летний парень из соседнего села. Во время застолья он узнал, где пожилой мужчина хранит деньги, а затем украл его сбережения. Известно, что это было больше 40 тысяч гривен.

Правоохранители обнаружили злоумышленника. Он признал свою вину. Парень признался, что часть денег потратил на одежду и украшения. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина посреди улицы ограбил пенсионерку. Злоумышленник подошел к 67-летней женщине и сорвал с нее золотую серьгу. Известно, что украшение стоило не менее 6 тысяч гривен. Суд признал его виновным. Мужчину приговорили к семи годам заключения.

Ограбление полиция Киевская область
